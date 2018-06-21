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Британский парламент поддержал законопроект Мэй по Brexit

Британский парламент поддержал законопроект Мэй по Brexit

Киев  •  УНН

 • 8203 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Правительственный законопроект по Brexit прошел через британський парламент после того, как премьеру Терезе ​​Мэй удалось найти компромисс с депутатами из Консерватовной партии, которую она представляет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Палата лордов приняла поправку к законопроекту относительно выхода страны из ЕС, направленному им из палаты общин, что означает, что теперь законопроект пойдет на соглашение королеве, после чего он станет законом.

Ранее правительство избежало поражения при голосовании в палате общин по законопроекту, наделяющему парламентариев правом голоса относительно условий Brexit. Проект отвергли 319 депутатов, 303 поддержали его.

Премьер-министр назвала это "решающим шагом" для того, чтобы Brexit прошел "гладко".

"Сегодняшнее голосование показывает людям в Великобритании и в ЕС, что избранные представители в этой стране справляются со своей работой и обеспечивают волю британского народа", - отметила Мэй.

"В течение следующих нескольких недель мы опубликуем более подробную информацию о наших предполагаемых будущих отношениях с ЕС в "белой книге" и передадим законопроекты по торговле и таможенным вопросам в палату общин", - добавила она.

Как сообщал УНН, стало известно, во сколько обойдется Brexit для простых британцев.

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