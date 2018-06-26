Лондон представит новые детали своего видения Brexit после саммита ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Соединенное Королевство представит новые детали своего видения Brexit после саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 28-29 июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба британского премьер-министра Терезы Мэй, которая провела встречу в Лондоне с председателем Европейского совета Дональдом Туском, передает УНН.
“Премьер-министр сказала, что Великобритания более подробно изложит свое видение будущих отношений с ЕС в Белой книге (официальное правительственное издание, лежит в основе подготовки законодательного акта — прим. Ред.) после июньского заседания Европейского совета”, — сказал пресс -секретарь Мэй.
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Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 Бельгии. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер.
Соединенное Королевство официально выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019. После этого между Лондоном и Брюсселем в течение 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.
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В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решение суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.