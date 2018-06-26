Британская королева Елизавета одобрила Brexit

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 13771 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100769 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 116167 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142989 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180693 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156484 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143004 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130657 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 191083 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Британская королева Елизавета одобрила Brexit

Британская королева Елизавета одобрила Brexit

Киев  •  УНН

 • 4963 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Королева Великобритании Елизавета II во вторник предоставила королевское согласие на законодательство премьер-министра Терезы Мэй о выходе Соединенного Королевства с ЕС, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Спикер Палаты Общин Джон Беркоу заявил, монарх издал так называемую королевскую санкцию на законопроект о выходе из блока, принятый обеими палатами парламента на прошлой неделе.

"Я должен сообщить Палату в соответствии с Законом о Королевские акты 1967 о том, что ее Величество выразила ее королевское согласие на такие акты ... Закона о выхода из Европейского Союза 2018", - заявил спикер Беркоу в ходе заседания палаты.

Напомним, Соединенное Королевство планирует представить новые детали своего видения Brexit после саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 28-29 июня.

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