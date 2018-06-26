Британская королева Елизавета одобрила Brexit

Спикер Палаты Общин Джон Беркоу заявил, монарх издал так называемую королевскую санкцию на законопроект о выходе из блока, принятый обеими палатами парламента на прошлой неделе.



"Я должен сообщить Палату в соответствии с Законом о Королевские акты 1967 о том, что ее Величество выразила ее королевское согласие на такие акты ... Закона о выхода из Европейского Союза 2018", - заявил спикер Беркоу в ходе заседания палаты.



Напомним, Соединенное Королевство планирует представить новые детали своего видения Brexit после саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 28-29 июня.



