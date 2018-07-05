Британія та Україна провели консультації щодо двосторонніх зв’язків після Brexit

"Україна та Велика Британія домовились працювати над зміцненням британсько-українських зв’язків та збільшенням обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій між країнами після виходу Великої Британії з ЄС", - йдеться в спільній заяві Великої Британії та Україні, оприлюдненій прес-службою відомства.



Крім того, в спільній заяві сказано, що Україна вітає намір Великої Британії уникнути будь-яких перебоїв у торгівлі, поки триває процес виходу Великої Британії з ЄС.



Так, обидві країни привітали поточні консультації щодо забезпечення безперервності дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), що сприяє двосторонній торгівлі в обсязі понад 1,7 млрд фунтів стерлінгів, після виходу Великої Британії з Європейського Союзу.



"Велика Британія поінформувала Україну про домовленість з Євросоюзом, досягнуту на зустрічі Європейської ради у березні, що Велика Британія буде вважатися країною-членом ЄС у контексті дії міжнародних угод протягом перехідного періоду. Це має додати впевненості британським та українським бізнесам в тому, що протягом перехідного періоду не будуть порушені наявні торговельні відносини та що пільгові умови Угоди між Україною та ЄС будуть і надалі застосовуватися обома сторонами", - йдеться в повідомленні.



Обидві країни домовилися працювати над зміцненням британсько-українських торговельний зв’язків.



Як повідомляв УНН, Королева Великої Британії Єлизавета II у вівторок надала королівську згоду на законодавство прем'єр-міністра Терези Мей щодо виходу Сполученого Королівства з ЄС.



