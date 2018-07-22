Лондон предупредил, что без торговой сделки не заплатит ЕС миллиарды "отступных"

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб предупредил Брюссель, что Лондон не будет платить ЕС согласованные “отступные” в размере 39 млрд фунтов (51 млрд долларов), если сторонам не удастся заключить торговое соглашение. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph, ссылаясь на положения статьи 50 Договора о ЕС, которая запустила процедуру выхода страны из состава сообщества, передает УНН.

“Статья 50 требует, чтобы по мере того, как мы ведем переговоры о нашем соглашении о выходе из ЕС, был также достигнут прогресс по параметрам наших будущих отношений, так что они оба (положения) взаимосвязаны”, — сказал Рааб в своем первом интервью печатному изданию. “Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет. Так что я думаю, что мы должны дать четко понять, что между двумя положениями есть зависимость”, — сказал министр.

“У нас есть 12 недель до октября, после чего мы вплотную подойдем к крайнему сроку для заключения сделки”, — сказал Рааб, напомнив, что переговоры должны быть завершены уже через три месяца, чтобы у национальных парламентов было полгода для одобрения соглашения. Датой же Brexit определено 29 марта 2019 года. “На счету каждая минута каждого дня. Я думаю, что нам нужно бороться на самом деле очень серьезно, чтобы обеспечить наилучший Brexit”, — добавил министр.

По данным издания, Тереза Мэй и ее министры намерены использовать полтора летних месяца на то, чтобы совершить поездки по странам ЕС в попытке заручиться поддержкой европейских столиц своего плана по Brexit. При этом с обеих сторон Ла-Манша начинают звучать призывы готовиться к тому, что соглашения в итоге переговоров выработать не удастся, и Великобритании придется взаимодействовать с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации, то есть потеряв право на все преференциальные тарифы.

Как сообщал УНН, Киев и Лондон ведут переговоры о расширенной торговое соглашение после Brexit.

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