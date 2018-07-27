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ЕС отверг британский план по таможенному союзу после Brexit

Киев  •  УНН

 • 9205 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Основной переговорщик от ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье накануне отверг ключевые элементы новых предложений Великобритании по торговле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на EurActiv.

Тем не менее, Барнье заявил, что верит, что британский переговорщик Доминик Рааб, с которым он встретился в Брюсселе в четверг, "понял наши опасения" относительно границы между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северной Ирландией.

ЕС хочет, чтобы Северной Ирландии удалось избежать повторных пограничных проверок.

При этом Барнье дал понять, что британское предложение по сбору таможенных пошлин для ЕС не смогли убедить уже скептически настроенных европейцев.

"ЕС не может и... не будет делегировать применение своей таможенной политики и правил, сбор НДС и акцизов не своему члену, который не будет подчиняться структурам ЕС. Любые таможенные механизмы или таможенный союз ... должны уважать этот принцип", - сказал Барнье.

Он добавил, что британская сторона "пообещала вернуться к нам с конкретными предложениями о том, как решить наши проблемы".

Британия собирается покинуть блок 30 марта, но обе стороны хотят заключить соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза к концу октября, чтобы дать парламентам достаточно времени для одобрения сделки.

Напомним, Лондон предупредил, что без торговой сделки не заплатит ЕС миллиарды "отступных".

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