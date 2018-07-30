Правительство Италии не планирует референдум о выходе из еврозоны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Референдум о том, должна Италия покинуть еврозону, не входит в договоренности управляющей коалиции и не будет проводиться. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова вице-премьера и лидера движения “5 звезд” Луиджи Ди Майо, информирует УНН.
Ди Майо сказал, что для правительства этот вопрос был очень “чувствительным”, но он не был частью руководящего “контракта”, согласованного между “Движением 5 звезд” и “Лигой”.
“Это правительство не будет продвигать референдум”, — сказал Ди Майо.
На этой неделе основатель “Движения 5 звезд” Беппе Грилло сказал, что Италия должна иметь “план Б”, чтобы выйти из зоны евро, если этого потребуют экономические условия и итальянцы должны проголосовать на референдуме. Премьер-министр Джузеппе Конте и министр экономики Джованни Триа ранее заявляли, что правительство не намерено выводить Италию из еврозоны.
Как сообщал УНН, глава МИД Великобритании заявил, что Лондон из-за Brexit стремится укрепить отношения с Пекином.