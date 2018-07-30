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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34270 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100343 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122494 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 130135 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168248 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153030 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Премьер Италии считает идею Трампа о восстановлении России в формате G8 "абсолютно резонной"

Премьер Италии считает идею Трампа о восстановлении России в формате G8 "абсолютно резонной"

Киев  •  УНН

 • 10148 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Позиции президента США Дональда Трампа по распределению оборонных расходов стран — участниц НАТО и возможному возвращению России в Группу семи и возобновлению формата “восьмерки” (G8) являются “абсолютно резонными”. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с Трампом пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.

"Я лично разделяю (эти позиции). Честно говоря, он выразил позицию и необходимость восстановить равновесие в расходах (НАТО), которые традиционно очень непропорциональные, это абсолютно резонные позиции", - отметил он.

В Италии также считают, что диалог между Вашингтоном и Москвой имеет фундаментальное значение для достижения глобальной стабильности и безопасности, Рим и сам заинтересован в таком диалоге.

"Что касается России, Италия заинтересована в диалоге с Россией. И Италия также считает, что диалог между США и РФ является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности", - сказал он.

Конте, равно как и Трамп, активно выступает за взаимодействие с Россией, несмотря на регулярную критику со стороны либерально настроенных политических сил и прессы. После саммита G7 в июне Конте, в частности, выступил за возврат к формату G8 с участием России. По его словам, это было бы "в интересах каждого".

Как сообщал УНН, референдум о том, должна Италия покинуть еврозону, не входит в договоренности управляющей коалиции и не будет проводиться.

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