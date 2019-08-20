ЗМІ дізналися про плани Трампа відправити заступника Помпео послом в Росію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір призначити на посаду посла в Росії першого заступника державного секретаря Джона Саллівана. Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента, пише УНН.

Як зазначає газета, кандидатуру Саллівана повинна затвердити верхня палата конгресу США, яка раніше затверджувала його на посаду заступника голови Держдепу.

Джон Салліван вступив на посаду заступника держсекретаря США 24 травня 2017 року. Юридичну кар’єру він почав в 1990-х. У 1992 році був заступником головного юрисконсульта виборчої кампанії президента Джорджа Буша-старшого. Потім працював в юридичній фірмі Mayer, Brown, Rowe & Maw у Вашингтоні.

За президентства Джорджа Буша-молодшого був призначений тодішнім главою Пентагону Дональдом Рамсфельдом заступником головного юрисконсульта американського Міноборони. З 2005 по 2008 рік обіймав посаду головного юрисконсульта міністерства торгівлі США, а в період з 2007 по 2009 роки був заступником міністра цього відомства.

Джон Салліван є племінником останнього посла США в Ірані Вільяма Саллівана (Вашингтон розірвав дипломатичні відносини з Тегераном в 1980 році після захоплення співробітників посольства США в Ірані. Зараз американський уряд не має дипломатичних і консульських відносин з Іраном).

Нагадуємо, Кремль відреагував на перші ракетні випробування США після розриву ДРСМД.

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