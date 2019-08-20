Кремль відреагував на перші ракетні випробування США після розриву ДРСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. США спочатку готували зрив домовленостей по ДРСМД, на що вказує проведене випробування ракет забороненої дальності. Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням російське агентство ТАСС.
“Що стосується випробувань в неядерному виконанні ракети середньої дальності американцями, ця новина саме приспіла вчора в момент спілкування двох президентів — Путіна і Макрона — і якраз Путін зазначив, що подібні випробування зайвий раз доводять, що американці з самого початку вели справу до підриву ДРСМД, що американці з самого початку це готували”, — заявив Пєсков.
Пєсков зробив особливий акцент на тому, що “за кілька тижнів або за кілька місяців подібні випробування підготувати просто неможливо”. За його словами, це зайвий раз свідчить про те, що не Росія, а саме США своїми діями призвели до зламу ДРСМД.
Нагадуємо, в Пентагоні в понеділок повідомили, що США 18 серпня вперше після виходу з ДРСМД випробували крилату ракету наземного базування із забороненими цим документом характеристиками: дальність польоту склала більше 500 км.