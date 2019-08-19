США вперше випробували крилату ракету після виходу з ДРСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. США провели випробування крилатої ракети, здатної вражати цілі на невеликій відстані. Як зазначає Defence News, це перший запуск, проведений Вашингтоном після припинення дії договору про ракети середньої і меншої дальності, пише УНН.
Випробування було проведено в Каліфорнії, ракета влучила в ціль, що знаходиться на відстані понад 500 кілометрів від місця запуску. У Пентагоні підкреслили, що ракета типу, який випробовується, не призначена для несення ядерних зарядів.
Договір про ракети середньої і меншої дальності офіційно припинив дію 2 серпня. Він був укладений між США і СРСР в 1987 році і забороняв розробку і використання ракет, здатних вражати цілі на відстані від 500 до 5000 кілометрів.
Ініціатором припинення договору став президент США Дональд Трамп. Він звинуватив Москву в розробці зброї, що порушує угоду. Росія звинувачення відкинула і у відповідь звинуватила в порушеннях США.
Після виходу з угоди Трамп висловлювався про необхідність укладення нового аналогічного договору — за участю США, Росії, Китаю та інших країн.
Як зазначав УНН, Пентагон після розриву ДРСМД виступив за розміщення ракет в Азії.