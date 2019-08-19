США впервые испытали крылатую ракету после выхода из ДРСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. США провели испытание крылатой ракеты, способной поражать цели на небольшом расстоянии. Как отмечает Defence News, это первый запуск, проведенный Вашингтоном после прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности, пишет УНН.
Испытание было проведено в Калифорнии, ракета поразила цель, находящуюся на расстоянии свыше 500 километров от места запуска. В Пентагоне подчеркнули, что ракета испытываемого типа не предназначена для несения ядерных зарядов.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил действие 2 августа. Он был заключен между США и СССР в 1987 году и запрещал разработку и использование ракет, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5000 километров.
Инициатором прекращения договора стал президент США Дональд Трамп. Он обвинил Москву в разработке оружия, нарушающего соглашение. Россия обвинения отвергла и в ответ обвинила в нарушениях США.
После выхода из соглашения Трамп высказывался о необходимости заключения нового аналогичного договора — с участием США, России, Китая и других стран.
Как отмечал УНН, Пентагон после разрыва ДРСМД выступил за размещение ракет в Азии.