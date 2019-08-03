Пентагон після розриву ДРСМД виступив за розміщення ракет в Азії

“Я б хотів (розмістити ракети) протягом місяців... але такі процеси можуть зайняти більше часу, ніж ви очікуєте”, — сказав Еспер напередодні турне по Азіатському регіону. Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника пише, що процес може зайняти роки.

Уточнюється, що конкретні рішення ще не прийняті. Глава Пентагону також не повідомив, в яких конкретно країнах він хотів би розмістити ракети.

Договір про ракети середньої і меншої дальності між Росією і США офіційно перестав діяти 2 серпня: сторони звинувачували один одного в порушенні угоди. Після розриву ДРСМД Пентагон анонсував розробку нових неядерних ракет. Президент Дональд Трамп говорив, що обговорював з Росією і Китаєм нову угоду щодо ядерної зброї.