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Пентагон після розриву ДРСМД виступив за розміщення ракет в Азії

Пентагон після розриву ДРСМД виступив за розміщення ракет в Азії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Глава Пентагону Марк Еспер повідомив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети наземного базування середньої дальності. Заява послідувала на наступний день після формального припинення дії ДРСМД, пише Reuters, пише УНН.

“Я б хотів (розмістити ракети) протягом місяців... але такі процеси можуть зайняти більше часу, ніж ви очікуєте”, — сказав Еспер напередодні турне по Азіатському регіону. Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника пише, що процес може зайняти роки.

Уточнюється, що конкретні рішення ще не прийняті. Глава Пентагону також не повідомив, в яких конкретно країнах він хотів би розмістити ракети.

Договір про ракети середньої і меншої дальності між Росією і США офіційно перестав діяти 2 серпня: сторони звинувачували один одного в порушенні угоди. Після розриву ДРСМД Пентагон анонсував розробку нових неядерних ракет. Президент Дональд Трамп говорив, що обговорював з Росією і Китаєм нову угоду щодо ядерної зброї.

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