Росія офіційно повідомила про припинення дії ДРСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. МЗС РФ офіційно підтвердило, що дія Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) припинена з 2 серпня з ініціативи США, пише УНН.
“2. серпня 2019 року за ініціативою американської сторони припинено дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного в Вашингтоні 8 грудня 1987 року”, — говориться в документі, опублікованому в п’ятницю на порталі правової інформації.
Держсекретар США Майкл Помпео також оголосив про офіційний вихід Вашингтона з ДРСМД.
Як повідомляв УНН, вся повнота відповідальності за розрив Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) лежить на Росії, говориться в повідомленні НАТО, опублікованому на сайті організації.