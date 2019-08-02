Росія офіційно повідомила про припинення дії ДРСМД

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. МЗС РФ офіційно підтвердило, що дія Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) припинена з 2 серпня з ініціативи США, пише УНН.

“2. серпня 2019 року за ініціативою американської сторони припинено дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного в Вашингтоні 8 грудня 1987 року”, — говориться в документі, опублікованому в п’ятницю на порталі правової інформації.

Держсекретар США Майкл Помпео також оголосив про офіційний вихід Вашингтона з ДРСМД.

Як повідомляв УНН, вся повнота відповідальності за розрив Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) лежить на Росії, говориться в повідомленні НАТО, опублікованому на сайті організації.

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