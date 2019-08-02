НАТО підтримало Вашингтон і звинуватило Москву в розриві ДРСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Вся повнота відповідальності за розрив Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) лежить на Росії, говориться в повідомленні НАТО, опублікованому на сайті організації, пише УНН.
“Росія одноосібно відповідає за припинення дії договору. Ми шкодуємо про те, що Росія не продемонструвала готовності і не вжила жодних очевидних кроків для повернення до виконання своїх міжнародних зобов’язань. Ситуація, при якій Сполучені Штати повністю дотримуються угоди, а Росія — ні, не є стабільною”, — йдеться в ньому.
“Рішення США про вихід з договору, яке повністю підтримують союзники по НАТО, з цього моменту вступає в силу”, — повідомляє НАТО.
Країни НАТО найближчим часом відреагують на ризики, які представляє для них розроблена Росією ракета 9М729, і вживуть заходів для свого захисту, обіцяє альянс.
Дія Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) було припинено 2 серпня. Повідомлення про закінчення дії документа раніше опублікувало МЗС Росії.
Як повідомляв УНН, Договір про ракети середньої та малої дальності між Росією та США припинить дію 2 серпня.