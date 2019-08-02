Договір про ракети середньої та малої дальності між Росією та США припинить дію 2 серпня

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією збігає 2 серпня після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.