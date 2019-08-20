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Кремль отреагировал на первые ракетные испытания США после разрыва ДРСМД

Кремль отреагировал на первые ракетные испытания США после разрыва ДРСМД

Киев  •  УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. США изначально готовили срыв договоренностей по ДРСМД, на что указывает проведенное испытание ракет запрещенной дальности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой российское агентство ТАСС.

“Что касается испытаний в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами, эта новость как раз подоспела вчера в момент общения двух президентов — Путина и Макрона — и как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз доказывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили”, — заявил Песков.

Песков сделал особый акцент на том, что “за несколько недель или за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно”. По его словам, это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.

Напоминаем, в Пентагоне в понедельник сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

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