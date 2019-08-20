СМИ узнали о планах Трампа отправить заместителя Помпео послом в Россию

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6 марта, 19:19 • 127738 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137877 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность посла в России первого заместителя государственного секретаря Джона Салливана. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента, пишет УНН.

Как отмечает газета, кандидатуру Салливана должна утвердить верхняя палата конгресса США, которая ранее утверждал его на пост заместителя главы Госдепа.

Джон Салливан вступил в должность заместителя госсекретаря США 24 мая 2017 года. Юридическую карьеру он начал в 1990-е. В 1992 году был заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего. Затем трудился в юридической фирме Mayer, Brown, Rowe & Maw в Вашингтоне.

При президентстве Джорджа Буша-младшего был назначен тогдашним главой Пентагона Дональдом Рамсфельдом заместителем главного юрисконсульта американского Минобороны. С 2005 по 2008 год занимал должность главного юрисконсульта министерства торговли США, а в период с 2007 по 2009 годы был заместителем министра этого ведомства.

Джон Салливан является племянником последнего посла США в Иране Уильяма Салливана (Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном в 1980 году после захвата сотрудников посольства США в Иране. Сейчас американское правительство не имеет дипломатических и консульских отношений с Ираном).

Напоминаем, Кремль отреагировал на первые ракетные испытания США после разрыва ДРСМД.

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