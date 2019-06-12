Макрон: Росія може повернутися в G7, якщо виконуватиме Мінські угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Повернення до формату G8 можливо, якщо Москва докладе значних зусиль по реалізації мінських угод, заявив президент Франції Емманюель Макрон. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і швейцарський телеканал RTS.
За словами Макрона, Європі необхідно підтримувати "стратегічну дискусію" з Росією, незважаючи на розбіжності. Вже на цьому тижні він збирається провести "тривалу і змістовну розмову" з президентом Росії Володимиром Путіним, підкреслив французький лідер.
Говорячи про анексію півострова Крим, він вказав, що Європа не може вести себе так, як ніби нічого не сталося, не помічаючи цей "військовий жест" з боку Росії.
Від того, наскільки істотними будуть зусилля Москви щодо реалізації мінських угод і припинення військового конфлікту в Україні, залежить, чи буде формат G7 знову розширено до G8 за рахунок відновлення членства Росії, заявив французький політик.
На даний момент Франція є головою "великої сімки".
Нагадаємо, минулого тижня Трамп і Макрон обговорили ситуацію навколо України.