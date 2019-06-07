Трамп і Макрон обговорили ситуацію навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і його американський колега Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії, в четвер 6 червня, обговорили ситуацію на Близькому Сході, в Лівії та Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated press.
Після офіційної частини святкування річниці операції «Оверлорд» американський та французський лідери провели переговори, які тривали дві години.
Видання зазначає, що в порядку денному були передбачені теми безпеки, боротьби з тероризмом, ситуація на Близькому Сході, в Лівії та Україні.
Зокрема, додається, що Трамп і Макрон обговорили всі основні питання, за якими вони раніше не досягли згоди, включаючи Іран, світову торгівлю і зміни у кліматі.
Зазначається, що Трамп применшив розбіжності з Францією з приводу Ірану, сказавши Макрону, що вони обидва згодні, що у Тегерана не повинно бути ядерної зброї. Він повторив свою пропозицію відновити переговори з Іраном щодо його ядерної програми.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського здійснити візит у Вашингтон. У свою чергу, Зеленський подякував Президенту США за запрошення.