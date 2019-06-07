Трамп і Макрон обговорили ситуацію навколо України

КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і його американський колега Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії, в четвер 6 червня, обговорили ситуацію на Близькому Сході, в Лівії та Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated press.