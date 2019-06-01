Трамп запросив Зеленського у гості - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
Глава держави також підкреслив, що проект закону щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.
"Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України", – зазначив Володимир Зеленський.
Як повідомляв УНН, проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності" спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами. Також у документі передбачене надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.