У Конгресі США представлено законопроект щодо посилення підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Палаті представників Конгресу США представлено проект закону, що передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальності цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Посольства України в США у Facebook, передає УНН.
Проект закону “Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності” спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, у тому числі шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.
Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від часу набуття даним документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів.
Як повідомляв УНН, Україна та США ведуть діалог щодо протидії ксенофобії та дискримінації.