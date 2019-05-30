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Україна та США ведуть діалог щодо протидії ксенофобії та дискримінації

Україна та США ведуть діалог щодо протидії ксенофобії та дискримінації

Київ • УНН

 • 8622 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Україна та США ведуть активний діалог щодо протидії ксенофобії та дискримінації. Про це повідомило посольство України у Вашингтоні у Facebook, передає УНН.

Повідомляється, що посол України в США Валерій Чалий прийняв у посольстві делегацію однієї з найстаріших та найвпливовіших єврейських організацій світу “B'nai B'rith International”, штаб-квартира якої розташована у місті Вашингтон, на чолі з її виконавчим директором Даніелем Маріашиним та головою ради Американського єврейського інституту міжнародних відносин послом Річардом Шіфтером.

Під час зустрічі сторони обговорили питання посилення міжнародних зусиль з протидії антисемітизму та захисту релігійних свобод і ролі України та США у цих процесах.

Як зазначив Валерій Чалий, посольство України в США продовжує вести активний і збалансований діалог з представниками Конгресу, Державного департаменту США, єврейськими організаціями України та Америки для зміцнення спільних зусиль та збільшення ролі України у міжнародній протидії проявам нетерпимості, ксенофобії та дискримінації.

Нагадаємо, Рада Європи звинуватила уряд Угорщини в порушенні прав людей і роздуванні ксенофобії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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