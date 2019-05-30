Украина и США ведут диалог по противодействию ксенофобии и дискриминации

Сообщается, что посол Украины в США Валерий Чалый принял в посольстве делегацию одной из старейших и самых влиятельных еврейских организаций мира "B'nai B'rith International", штаб-квартира которой расположена в городе Вашингтон, во главе с ее исполнительным директором Даниэлем Мариашиным и головой совета Американского еврейского института международных отношений послом Ричардом Шифтером.

Во время встречи стороны обсудили вопросы усиления международных усилий по противодействию антисемитизму и защите религиозных свобод и роли Украины и США в этих процессах.

Как отметил Валерий Чалый, посольство Украины в США продолжает вести активный и сбалансированный диалог с представителями Конгресса, Государственного департамента США, еврейскими организациями Украины и Америки для укрепления совместных усилий и увеличения роли Украины в международном противодействии проявлениям нетерпимости, ксенофобии и дискриминации.

Напомним, Совет Европы обвинил правительство Венгрии в нарушении прав человека и раздувании ксенофобии.