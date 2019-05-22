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Рада Європи звинуватила уряд Угорщини в порушенні прав людей і роздуванні ксенофобії

Рада Європи звинуватила уряд Угорщини в порушенні прав людей і роздуванні ксенофобії

Київ • УНН

 • 10713 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Рада Європи звинуватила уряд Угорщини в порушенні прав людей і використанні антимігрантської риторики, яка підживлює "ксенофобські настрої". Про це йдеться в доповіді комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, складеному після її візиту в Угорщину в лютому 2019 року, передає УНН.

"Порушення прав людини в Угорщині негативно впливають на всю систему захисту і на верховенство права в цілому. Вони повинні бути розглянуті в терміновому порядку", - сказано в доповіді.

У доповіді основна увага приділяється правам осіб, які шукають притулку, та біженців, правозахисників і громадянського суспільства, незалежності судової влади та гендерної рівності, а також прав жінок.

Так, зокрема, комісар вважає, що позиція уряду щодо іммігрантів та осіб, які просять притулку, привела до створення законодавчої бази, яка підриває прийняття прохачів притулку та інтеграцію біженців.

"Комісар закликає уряд скасувати зазначену "кризову ситуацію через масову імміграцію", яка не справджується числом осіб, що шукають притулку, які в даний час в'їжджають в Угорщину і ЄС, і закликає владу утримуватися від використання антимігрантської риторики і кампаній, які роздмухують ксенофобські настрої" , - повідомляють в РЄ.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомили, що Угорщина не годує мігрантів, яким відмовили в наданні притулку.

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