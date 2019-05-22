Рада Європи звинуватила уряд Угорщини в порушенні прав людей і роздуванні ксенофобії

КИЇВ. 22 травня. УНН. Рада Європи звинуватила уряд Угорщини в порушенні прав людей і використанні антимігрантської риторики, яка підживлює "ксенофобські настрої". Про це йдеться в доповіді комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, складеному після її візиту в Угорщину в лютому 2019 року, передає УНН.