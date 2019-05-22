Совет Европы обвинил правительство Венгрии в нарушении прав людей и раздувании ксенофобии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Совет Европы обвинил правительство Венгрии в нарушении прав людей и использовании антимигрантской риторики, которая подпитывает "ксенофобские настроения". Об этом говорится в докладе комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, составленном после её визита в Венгрию в феврале 2019 года, передает УНН.
"Нарушения прав человека в Венгрии негативно влияют на всю систему защиты и на верховенство права вцелом. Они должны быть рассмотрены в срочном порядке", - сказано в докладе.
В докладе основное внимание уделяется правам лиц, которые ищут убежища, и беженцев, правозащитников и гражданского общества, независимости судебной власти и гендерному равенству, а также правам женщин.
Так, в частности, комиссар считает, что позиция правительства в отношении иммигрантов и лиц, просящих убежища, привела к созданию законодательной базы, которая подрывает принятие просителей убежища и интеграцию беженцев.
"Комиссар призывает правительство отменить указанную "кризисную ситуацию из-за массовой иммиграции", которая не оправдывается числом лиц, ищущих убежища, в настоящее время въезжающих в Венгрию и ЕС, и призывает власти воздерживаться от использования антимигрантской риторики и кампаний, которые раздувают ксенофобские настроения", - сообщают в СЕ.
Напомним, ранее в ООН сообщили, что Венгрия не кормит мигрантов, которым отказали в убежище.