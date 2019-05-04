ООН сообщила, что Венгрия не кормит мигрантов, которым отказали в убежище

По данным УВКПЧ, те искатели убежища, которые ожидали высылки, до пяти дней не получали питания. Такими действиями правительство Виктора Орбана нарушает международное право, отмечают в организации.

Еще в сентябре 2018 комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила правительство в Будапеште в том, что оно не обеспечивает продуктами питания мигрантов, расположенных в транзитных зонах.

Несмотря на обещания отказаться от подобной практики, судя по всему, ситуация не изменилась, заявила представительница комиссариата ООН по правам человека Равина Шамсадани. По ее словам, исключения делают только для беременных и кормящих матерей. Из-за таких действий власти в Будапеште существует риск, что некоторые из мигрантов могут просто недоедать, а это негативно скажется на здоровье этих людей. Во-вторых, такая практика просто “антигуманна”, отмечают в организации.

Как сообщал УНН, глава МИД Венгрии назвал закон об украинском языке неприемлемым.