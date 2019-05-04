ООН повідомила, що Угорщина не годує мігрантів, яким відмовили в притулку

КИЇВ. 4 травня. УНН. Угорщина, за даними ООН, цілеспрямовано відмовляється забезпечувати продовольством біженців, яким не надали статус шукача притулку. Лише з серпня 2018 року в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) назбирали дані про щонайменше 21 такий випадок. Про це йдеться в поширеному в Женеві в п’ятницю, 3 травня, повідомленні управління, передає УНН з посиланням на DW.