ООН повідомила, що Угорщина не годує мігрантів, яким відмовили в притулку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Угорщина, за даними ООН, цілеспрямовано відмовляється забезпечувати продовольством біженців, яким не надали статус шукача притулку. Лише з серпня 2018 року в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) назбирали дані про щонайменше 21 такий випадок. Про це йдеться в поширеному в Женеві в п’ятницю, 3 травня, повідомленні управління, передає УНН з посиланням на DW.

За даними УВКПЛ, ті шукачі притулку, хто очікував висилки, до п’яти днів не отримували харчування. Такими діями уряд Віктора Орбана порушує міжнародне право, наголошують у організації.

Ще в вересні 2018 року комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет звинуватила уряд у Будапешті в тому, що він не забезпечує продуктами харчування мігрантів, розміщених у транзитних зонах.

Попри обіцянки відмовитися від подібної практики, судячи з усього, ситуація не змінилася, заявила представниця комісаріату ООН з прав людини Равіна Шамсадані. За її словами, винятки роблять тільки для вагітних і матерів-годувальниць. Через такі дії влади у Будапешті існує ризик, що дехто з мігрантів може просто недоїдати, а це негативно позначиться на здоров’ї цих людей. По-друге, така практика просто “антигуманна”, наголошують у організації.

Як повідомляв УНН, глава МЗС Угорщини назвав закон про українську мову неприйнятним.

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