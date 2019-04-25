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Глава МЗС Угорщини назвав закон про українську мову неприйнятним

Глава МЗС Угорщини назвав закон про українську мову неприйнятним

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав закон про українську мову, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, неприйнятним, передає УНН із посиланням на MTI.

Як зазначає видання, Сійярто заявив, що закон, який порушує права угорської національної спільноти, віддзеркалює погляди Петра Порошенка, який проводив антиугорську політику.

“Однак українські виборці переважною більшістю обрали іншого президента — Володимира Зеленського — і поклали край епосі Поршенка”, — сказав глава МЗС Угорщини. який перебуває з візитом у Пекіні.

“Ми сподіваємося, що на основі взаємної поваги ... знайти рішення. Ми зможемо прояснити ситуацію з новим, в більшості своїй обраним президентом, слідуючи законам, які зачіпають права угорської національної спільноти”, — сказав міністр.

Він додав, що перші заяви нового українського президента можуть дати привід для надії, тому після вступу на посаду “ми зробимо все можливе, щоб відновити відносини між Україною і Угорщиною”.

“Наша мета — подружитися між Угорщиною та Україною, і останні результати президентських виборів в Україні дадуть нам надію”, — сказав Сійярто.

Нагадаємо, 25 квітня народні депутати проголосували за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.

"За" проголосували 278 народних обранців.

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