Зеленський назвав умови для повернення Росії в G8
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 ("Великої вісімки") після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося. Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє УНН.
Зеленський зазначив, що з березня 2014 року на території України продовжується війна, а півострів Крим окупований Російською Федерацією.
"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії", - зазначив Президент України.
Також Зеленський подякував країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час переговорів у середу 21 серпня виступили проти повернення Росії в G8 ("Велику вісімку").
Нагадаємо, все почалося з заяви президент США Дональда Трампа, який вважає за доцільне повернення до формату G8 (“Великої вісімки”) за участю Росії.