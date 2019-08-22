Зеленський назвав умови для повернення Росії в G8

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 ("Великої вісімки") після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося. Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє УНН.