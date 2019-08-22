Зеленский назвал условия для возвращения России в G8

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 ("Большой восьмерки") после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает УНН.