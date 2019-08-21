Меркель і Джонсон не підтримали повернення Росії в G8
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час переговорів у середу 21 серпня виступили проти повернення Росії в G8 ("Велику вісімку"). Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Обидва лідери не підтримали висловлювання президента США Дональда Трампа про те, щоб відновити формат G8, який існував до 2014 року.
"Меркель заявила, що по Україні не було "достатнього прогресу", а Джонсон сказав, що використання хімічної зброї на британській землі показало, що "справа ще не дійшла до повернення Росії", - пише видання.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає за доцільне повернення до формату G8 (“Великої вісімки”) за участю Росії.