Меркель и Джонсон не поддержали возвращение России в G8

Оба лидера не поддержали высказывания президента США Дональда Трампа о том, чтобы восстановить формат G8, который существовал до 2014 года.

"Меркель заявила, что по Украине не было "достаточного прогресса", а Джонсон сказал, что использование химического оружия на британской земле показало, что "дело еще не дошло до возвращения России", - пишет издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 (“Большой восьмерки”) с участием России.