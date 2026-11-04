Над Украиной сбили "агит-шахед", который нёс на Киев агитационные листовки — "Мадьяр"

Вечером 4 ноября над Украиной уничтожили «агит-шахед», который нёс на Киев агитационные листовки вместе с боевой частью. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, передаёт УНН.

Вечером возле боевых позиций Птахов 427-й ОБр СБС «Рарог» был сбит российский беспилотник, который вместе с боевой частью нёс также брикет агитационных листовок от врага. Самое время червям раскачивать Украину информационно-психологическими операциями, в момент, когда общество торпедируется вбросами, вперемешку грешное с праведным - говорится в сообщении.

«Мадьяр» также отметил, что по состоянию на 18:20 в период с 1 по 4 ноября Птахи СБС уничтожили 2630 оккупантов.

Листовки содержат QR-код, поэтому Бровди призвал не сканировать его в случае обнаружения, отметив, что это вражеская ловушка для кражи ваших данных или заражения смартфона вирусом.

Напомним

В Киеве создали специальный защитный «купол» для противодействия реактивным «шахедам» с дистанционным управлением. Масштабная операция заставила российские войска временно приостановить атаки и искать новые технические решения.