Над Україною збили “агіт-шахед”, який ніс на Київ агітаційні листівки - "Мадяр"

Увечері 4 листопада над Україною знищили "агіт-шахед", який ніс на Київ агітаційні листівки разом з бойовою частиною. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

Ввечері біля бойових позицій Птахів 427 ОБР СБС "Рарог" було збито російський безпілотник, що разом з бойовою частиною ніс і брикет агітаційних листівок від ворога. Саме час хробакам хитати Україну інформаційно-психологічними операціями, у момент, коли суспільство торпедується вкидами, вперемішку грішного з праведним - йдеться у повідомленні.

"Мадяр" також зазначив, що станом на 18:20 в період 1-4 листопада Птахи СБС знищили 2630 окупантів.

Листівки містять QR-код, через що Бровді закликав не сканувати його у разі виявлення, зазначивши, що це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом.

Нагадаємо

У Києві створили спеціальний захисний "купол" для протидії реактивним "шахедам" із дистанційним керуванням. Масштабна операція змусила російські війська тимчасово призупинити атаки та шукати нові технічні рішення.