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Над Україною збили “агіт-шахед”, який ніс на Київ агітаційні листівки - "Мадяр"

Київ • УНН

 • 2288 перегляди

Російський дрон із бойовою частиною та агітаційними листівками збили ввечері 4 листопада. QR-код у листівках може викрадати дані.

Над Україною збили “агіт-шахед”, який ніс на Київ агітаційні листівки - "Мадяр"

Увечері 4 листопада над Україною знищили "агіт-шахед", який ніс на Київ агітаційні листівки разом з бойовою частиною. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН

Ввечері біля бойових позицій Птахів 427 ОБР СБС "Рарог" було збито російський безпілотник, що разом з бойовою частиною ніс і брикет агітаційних листівок від ворога. Саме час хробакам хитати Україну інформаційно-психологічними операціями, у момент, коли суспільство торпедується вкидами, вперемішку грішного з праведним 

- йдеться у повідомленні. 

"Мадяр" також зазначив, що станом на 18:20 в період 1-4 листопада Птахи СБС знищили 2630 окупантів. 

Листівки містять QR-код, через що Бровді закликав не сканувати його у разі виявлення, зазначивши, що це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом.

Нагадаємо 

У Києві створили спеціальний захисний "купол" для протидії реактивним "шахедам" із дистанційним керуванням. Масштабна операція змусила російські війська тимчасово призупинити атаки та шукати нові технічні рішення. 

Павло Башинський

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