Трамп: США могли б зупинити анексію Криму у 2014 році

Говорячи про незаконну спробу анексії Криму, Трамп відзначив, що “це можна було зупинити за допомогою належного... чогось”.

“(Анексію Криму — ред) можна було зупинити, але президент Обама був неспроможний це зупинити. Дуже шкода”, — додав Трамп.

Як відомо, президент США Дональд Трамп протягом останнього часу кілька разів заявив, що виключення Росії із Великої вісімки стало реакцією Барака Обами на те, що Володимир Путіну вдалося “переграти” його, здійснивши анексію Криму під час президентства Обами.

Спілкуючись з журналістами у Франції, Трамп заявив наступне з приводу анексії Криму.

“Він (Крим) був анексований за президентства Обами. Якщо б він був анексований під час мого президентства, я б сказав: „Вибачте, я зробив помилку, вибачте!“. Президент Обама допомагав Україні. Крим був анексований під час його терміну. Це дуже велика територія. Росія має там свої підводні човни. Там вони проводять роботи пов’язані з підводними човнами. Саме там вони тримають свої великі та потужні підводні човни. Але не такі потужні, як наші, і не такі великі, як наші. Але вони мають свої підводні човни. Президента Обаму просто перехитрили. Вони відняли Крим під час його терміну. Це була погана річ. Можна було зупинити, але президент Обама був неспроможний це зупинити. Дуже шкода”, — заявив Трамп.

WATCH: @Yamiche asks President Trump about his calls for Russia to rejoin the G-7, what the political impact might be and why he repeats a misleading statement that “Putin outsmarted” former President Obama. pic.twitter.com/Yjoc9Fv8HE

— PBS NewsHour (@NewsHour) August 26, 2019

Дональд Трамп раніше також заявляв, що у разі, якби спроба анексії Криму припала би на його президентство, його реакція могла би бути не такою, як у Обами.

Трамп підтримує ідею повернення Росії до Великої сімки. За повідомленнями американських ЗМІ, цю ідею також підтримують лідери Франції та Італії.

