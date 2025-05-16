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Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

Київ • УНН

 • 10848 перегляди

Легендарного Тіма Каррі помітили в Лос-Анджелесі після 13 років боротьби з наслідками інсульту. Попри проблеми зі здоров’ям, 79-річний актор залишається активним та бере участь у проєктах.

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

Легендарного британського актора Тіма Каррі, відомого за ролями в "Шоу жахів Роккі" та фільмі "Воно", помітили на рідкісній прогулянці в Лос-Анджелесі після 13 років боротьби з наслідками інсульту. Попри проблеми зі здоров’ям, 79-річний актор залишається активним і не втрачає зв’язок із фанатами. Про це пише УНН із посиланням на TheSun.

Деталі

Актора помітили на виході з супермаркету Gelson’s. Це перша така поява за тривалий час: у 2012 році зірка переніс важкий інсульт, який серйозно позначився на його здоров’ї - порушив мовлення і частково паралізував тіло.

Під час прогулянки актор був одягнений у червоний светр, чорні штани та кросівки, також на ньому були сонцезахисні окуляри. Каррі супроводжував доглядальник, який штовхав інвалідний візок. У руках Тім тримав паперовий пакет із покупками.

Життя після трагедії

Після інсульту актор фактично відійшов від активної кар’єри, зосередившись на реабілітації. Проте він не зник зі світського життя повністю - іноді бере участь у віртуальних заходах, спілкується з фанатами та озвучує персонажів у мультфільмах.

У 2015 році актор здійснив першу публічну появу після інсульту, отримавши премію за життєві досягнення. Тоді він відверто розповів, що зберегти силу духу йому допомагає гумор.

У 2024 році Тім Каррі повернувся до кіно у фільмі жахів Stream - це його перша повнометражна роль за понад десятиліття. Актор також продовжує озвучення, демонструючи, що попри фізичні обмеження, його творча енергія не згасає.

Додамо

Каррі — справжній символ культового кіно. Він став всесвітньо відомим завдяки ролі доктора Франка-н-Фертера у "Шоу жахів Роккі", зіграв клоуна Пеннівайза в оригінальній екранізації "Воно" та дворецького у фільмі "Підказка".

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю14.05.25, 09:55 • 75767 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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