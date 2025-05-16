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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать
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Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

Киев • УНН

 • 6662 просмотра

Легендарного Тима Карри заметили в Лос-Анджелесе после 13 лет борьбы с последствиями инсульта. Несмотря на проблемы со здоровьем, 79-летний актер остается активным и участвует в проектах.

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

Легендарного британского актера Тима Карри, известного по ролям в "Шоу ужасов Рокки" и фильме "Оно", заметили на редкой прогулке в Лос-Анджелесе после 13 лет борьбы с последствиями инсульта. Несмотря на проблемы со здоровьем, 79-летний актер остается активным и не теряет связь с фанатами. Об этом пишет УНН со ссылкой на TheSun.

Детали

Актера заметили на выходе из супермаркета Gelson’s. Это первое такое появление за долгое время: в 2012 году звезда перенес тяжелый инсульт, который серьезно сказался на его здоровье - нарушил речь и частично парализовал тело.

Во время прогулки актер был одет в красный свитер, черные штаны и кроссовки, также на нем были солнцезащитные очки. Карри сопровождал сиделка, который толкал инвалидную коляску. В руках Тим держал бумажный пакет с покупками.

Жизнь после трагедии

После инсульта актер фактически отошел от активной карьеры, сосредоточившись на реабилитации. Однако он не исчез из светской жизни полностью - иногда участвует в виртуальных мероприятиях, общается с фанатами и озвучивает персонажей в мультфильмах.

В 2015 году актер совершил первое публичное появление после инсульта, получив премию за жизненные достижения. Тогда он откровенно рассказал, что сохранить силу духа ему помогает юмор.

В 2024 году Тим Карри вернулся в кино в фильме ужасов Stream - это его первая полнометражная роль за более чем десятилетие. Актер также продолжает озвучивание, демонстрируя, что несмотря на физические ограничения, его творческая энергия не угасает.

Добавим

Карри — настоящий символ культового кино. Он стал всемирно известным благодаря роли доктора Франка-н-Фертера в "Шоу ужасов Рокки", сыграл клоуна Пеннивайза в оригинальной экранизации "Оно" и дворецкого в фильме "Подсказка".

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля 14.05.25, 09:55 • 75763 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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