Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

Легендарного британского актера Тима Карри, известного по ролям в "Шоу ужасов Рокки" и фильме "Оно", заметили на редкой прогулке в Лос-Анджелесе после 13 лет борьбы с последствиями инсульта. Несмотря на проблемы со здоровьем, 79-летний актер остается активным и не теряет связь с фанатами. Об этом пишет УНН со ссылкой на TheSun.

Детали

Актера заметили на выходе из супермаркета Gelson’s. Это первое такое появление за долгое время: в 2012 году звезда перенес тяжелый инсульт, который серьезно сказался на его здоровье - нарушил речь и частично парализовал тело.

Во время прогулки актер был одет в красный свитер, черные штаны и кроссовки, также на нем были солнцезащитные очки. Карри сопровождал сиделка, который толкал инвалидную коляску. В руках Тим держал бумажный пакет с покупками.

Жизнь после трагедии

После инсульта актер фактически отошел от активной карьеры, сосредоточившись на реабилитации. Однако он не исчез из светской жизни полностью - иногда участвует в виртуальных мероприятиях, общается с фанатами и озвучивает персонажей в мультфильмах.

В 2015 году актер совершил первое публичное появление после инсульта, получив премию за жизненные достижения. Тогда он откровенно рассказал, что сохранить силу духа ему помогает юмор.

В 2024 году Тим Карри вернулся в кино в фильме ужасов Stream - это его первая полнометражная роль за более чем десятилетие. Актер также продолжает озвучивание, демонстрируя, что несмотря на физические ограничения, его творческая энергия не угасает.

Добавим

Карри — настоящий символ культового кино. Он стал всемирно известным благодаря роли доктора Франка-н-Фертера в "Шоу ужасов Рокки", сыграл клоуна Пеннивайза в оригинальной экранизации "Оно" и дворецкого в фильме "Подсказка".

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля