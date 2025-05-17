На Житомирщині запрацював найбільший в Україні завод з переробки конопель

На Житомирщині запустили найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель, яке створили на базі старого льонозаводу. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України, передає УНН.

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Зазначається, що завод має потужність 14 тисяч тонн на рік. Тут вироблятимуть волокно для текстильної промисловості як для внутрішнього ринку, так і на експорт у Європу.

В індустріальному парку "Ма’Рижани" на Житомирщині запрацювало найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель. Компанія "Ма'Рижани Хемп Компані" відновила старий льонозавод і збудувала сучасне виробництво потужністю 14000 тонн на рік. Завод виготовлятиме волокно для європейської текстильної промисловості та внутрішнього ринку - повідомили в Мінекономіки.

Запуск підприємства відвідали перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко і народний депутат Дмитро Кисилевський.

Розвиток власної переробки — це одне з ключових завдань урядової політики політику "Зроблено в Україні" і частина національної економічної ідеї. Ми маємо змінити структуру економіки з сировинної на високотехнологічну й наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Тому ми підтримуємо кожне нове виробництво, яке впроваджує сучасні технології. Це крок до відновлення української економіки та її незалежності - наголосила Юлія Свириденко.

Як розповіли на підприємстві, у 1990-х переробка луб’яних культур в Україні фактично зникла. Разом із нею – і виробництво гребінної пряжі. Це зробило текстильну галузь залежною від імпорту і знизило її конкурентоспроможність.

У 2023 році компанія почала реконструкцію льонозаводу, і вже у 2025-му на його місці з’явилося сучасне виробництво. У 2024 році компанія засіяла 890 га промислових конопель, а цього року - вже 1200 га. Це найбільші площі таких культур у Центральній і Східній Європі.

Що вже зроблено:

Виробничі площі — 10 000 м², складські — 10 800 м².

Повністю завершено будівництво та монтаж обладнання.

Розпочато тестування сировини та виготовлення перших зразків для клієнтів.

Відновлення первинної переробки конопляної трести є одним із ключових елементів для подальшого відродження промислового коноплярства, яке колись робило Україну потужним гравцем світового текстильного ринку. Наявність власної вітчизняної сировини складно переоцінити - саме вона є основою цінової конкурентоспроможності. До всього, промислові коноплі - це не просто сировина для текстилю, а екологічний і відновлюваний ресурс для десятків інших галузей. І відбудова текстильного ланцюга - лише початок великого індустріального потенціалу, який "Ма'Рижани Хемп Компані" закладає вже сьогодні - коментує директор компанії Андрій Микитів.

На підприємстві вироблятимуть довге волокно для текстилю та технічних тканин, коротке волокно для паперу, ізоляційних і нетканих матеріалів, а також кострицю - для біопластику, будматеріалів та сільськогосподарських потреб.

Такий інтегральний підхід дозволяє максимально ефективно використовувати вирощену сировину та випускати продукцію з високою доданою вартістю.

Нагадаємо

У 2025 році очікується збільшення площ посівів технічної коноплі завдяки дерегуляції. За попередніми оцінками, площа може зрости з 2 тис. га до 3-5 тис. га. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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