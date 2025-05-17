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На Житомирщині запрацював найбільший в Україні завод з переробки конопель

Київ • УНН

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На Житомирщині відкрито підприємство з переробки промислових конопель потужністю 14 тис. тонн на рік. Підприємство відновить виробництво волокна для текстильної промисловості.

На Житомирщині запрацював найбільший в Україні завод з переробки конопель

На Житомирщині запустили найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель, яке створили на базі старого льонозаводу. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що завод має потужність 14 тисяч тонн на рік. Тут вироблятимуть волокно для текстильної промисловості як для внутрішнього ринку, так і на експорт у Європу.

В індустріальному парку "Ма’Рижани" на Житомирщині запрацювало найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель. Компанія "Ма'Рижани Хемп Компані" відновила старий льонозавод і збудувала сучасне виробництво потужністю 14000 тонн на рік. Завод виготовлятиме волокно для європейської текстильної промисловості та внутрішнього ринку

- повідомили в Мінекономіки.

Запуск підприємства відвідали перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко і народний депутат Дмитро Кисилевський.

Розвиток власної переробки — це одне з ключових завдань урядової політики політику "Зроблено в Україні" і частина національної економічної ідеї. Ми маємо змінити структуру економіки з сировинної на високотехнологічну й наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Тому ми підтримуємо кожне нове виробництво, яке впроваджує сучасні технології. Це крок до відновлення української економіки та її незалежності

- наголосила Юлія Свириденко.

Як розповіли на підприємстві, у 1990-х переробка луб’яних культур в Україні фактично зникла. Разом із нею – і виробництво гребінної пряжі. Це зробило текстильну галузь залежною від імпорту і знизило її конкурентоспроможність.

У 2023 році компанія почала реконструкцію льонозаводу, і вже у 2025-му на його місці з’явилося сучасне виробництво. У 2024 році компанія засіяла 890 га промислових конопель, а цього року - вже 1200 га. Це найбільші площі таких культур у Центральній і Східній Європі.

Що вже зроблено:

  • Виробничі площі — 10 000 м², складські — 10 800 м².
    • Повністю завершено будівництво та монтаж обладнання.
      • Розпочато тестування сировини та виготовлення перших зразків для клієнтів.

        Відновлення первинної переробки конопляної трести є одним із ключових елементів для подальшого відродження промислового коноплярства, яке колись робило Україну потужним гравцем світового текстильного ринку. Наявність власної вітчизняної сировини складно переоцінити - саме вона є основою цінової конкурентоспроможності. До всього, промислові коноплі - це не просто сировина для текстилю, а екологічний і відновлюваний ресурс для десятків інших галузей. І відбудова текстильного ланцюга - лише початок великого індустріального потенціалу, який "Ма'Рижани Хемп Компані" закладає вже сьогодні

        - коментує директор компанії Андрій Микитів.

        На підприємстві вироблятимуть довге волокно для текстилю та технічних тканин, коротке волокно для паперу, ізоляційних і нетканих матеріалів, а також кострицю - для біопластику, будматеріалів та сільськогосподарських потреб.

        Такий інтегральний підхід дозволяє максимально ефективно використовувати вирощену сировину та випускати продукцію з високою доданою вартістю.

        Нагадаємо

        У 2025 році очікується збільшення площ посівів технічної коноплі завдяки дерегуляції. За попередніми оцінками, площа може зрости з 2 тис. га до 3-5 тис. га. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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