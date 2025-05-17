В Житомирской области заработал крупнейший в Украине завод по переработке конопли

В Житомирской области запустили крупнейшее в Украине предприятие по первичной переработке промышленных конопель, которое создали на базе старого льнозавода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что завод имеет мощность 14 тысяч тонн в год. Здесь будут производить волокно для текстильной промышленности как для внутреннего рынка, так и на экспорт в Европу.

В индустриальном парке "Ма'Рижаны" в Житомирской области заработало крупнейшее в Украине предприятие по первичной переработке промышленных конопель. Компания "Ма'Рижаны Хэмп Компани" восстановила старый льнозавод и построила современное производство мощностью 14000 тонн в год. Завод будет производить волокно для европейской текстильной промышленности и внутреннего рынка - сообщили в Минэкономики.

Запуск предприятия посетили первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко и народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Развитие собственной переработки - это одна из ключевых задач правительственной политики политику "Сделано в Украине" и часть национальной экономической идеи. Мы должны изменить структуру экономики с сырьевой на высокотехнологичную и нарастить производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы поддерживаем каждое новое производство, которое внедряет современные технологии. Это шаг к восстановлению украинской экономики и ее независимости - отметила Юлия Свириденко.

Как рассказали на предприятии, в 1990-х переработка лубяных культур в Украине фактически исчезла. Вместе с ней - и производство гребенной пряжи. Это сделало текстильную отрасль зависимой от импорта и снизило ее конкурентоспособность.

В 2023 году компания начала реконструкцию льнозавода, и уже в 2025-м на его месте появилось современное производство. В 2024 году компания засеяла 890 га промышленных конопель, а в этом году - уже 1200 га. Это крупнейшие площади таких культур в Центральной и Восточной Европе.

Что уже сделано:

Производственные площади - 10 000 м², складские - 10 800 м².

Полностью завершено строительство и монтаж оборудования.

Начато тестирование сырья и изготовление первых образцов для клиентов.

Восстановление первичной переработки конопляной тресты является одним из ключевых элементов для дальнейшего возрождения промышленного коноплеводства, которое когда-то делало Украину мощным игроком мирового текстильного рынка. Наличие собственного отечественного сырья сложно переоценить - именно она является основой ценовой конкурентоспособности. Ко всему, промышленные конопли - это не просто сырье для текстиля, а экологический и возобновляемый ресурс для десятков других отраслей. И восстановление текстильной цепи - лишь начало большого индустриального потенциала, который "Ма'Рижаны Хэмп Компани" закладывает уже сегодня - комментирует директор компании Андрей Микитив.

На предприятии будут производить длинное волокно для текстиля и технических тканей, короткое волокно для бумаги, изоляционных и нетканых материалов, а также костру - для биопластика, стройматериалов и сельскохозяйственных нужд.

Такой интегральный подход позволяет максимально эффективно использовать выращенное сырье и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Напомним

В 2025 году ожидается увеличение площадей посевов технической конопли благодаря дерегуляции. По предварительным оценкам, площадь может вырасти с 2 тыс. га до 3-5 тыс. га. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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