Цьогоріч в Україні очікується зростання посівів технічної коноплі - Мінагрополітики

Цього року очікується, що в Україні значно зросте площа посівів технічної коноплі. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

За словами Висоцького, у 2025 році в Україні повністю дерегульовано вирощування промислової коноплі, яка використовується у легкій промисловості, виробництві будівельних матеріалів та інших секторах. Йдеться саме про технічну коноплю, а не медичний канабіс.

…кожен бажаючий може сіяти, подаючи інформацію в реєстр ("єКонопля",-ред.). Ми очікуємо, що це призведе до зростання. Минулі роки сіялися в межах 2 тисяч га максимум. Цього року може бути 3, 4 і 5. Посів буде в травні активний, але ми бачимо активність: вже 20 субʼєктів зареєструвалося в цьому реєстрі. То тут є чіткий тренд, що буде зростати. Точно буде більше, ніж минулого року, і ми очікуємо, що площа буде зростати в напрямку цієї перспективи