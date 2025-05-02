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Цьогоріч в Україні очікується зростання посівів технічної коноплі - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 468 перегляди

У 2025 році очікується збільшення площ посівів технічної коноплі завдяки дерегуляції. За попередніми оцінками, площа може зрости з 2 тис. га до 3-5 тис. га.

Цьогоріч в Україні очікується зростання посівів технічної коноплі - Мінагрополітики

Цього року очікується, що в Україні значно зросте площа посівів технічної коноплі. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі 

За словами Висоцького, у 2025 році в Україні повністю дерегульовано вирощування промислової коноплі, яка використовується у легкій промисловості, виробництві будівельних матеріалів та інших секторах. Йдеться саме про технічну коноплю, а не медичний канабіс.

…кожен бажаючий може сіяти, подаючи інформацію в реєстр ("єКонопля",-ред.). Ми очікуємо, що це призведе до зростання. Минулі роки сіялися в межах 2 тисяч га максимум. Цього року може бути 3, 4 і 5. Посів буде в травні активний, але ми бачимо активність: вже 20  субʼєктів зареєструвалося в цьому реєстрі. То тут є чіткий тренд, що буде зростати. Точно буде більше, ніж минулого року, і ми очікуємо, що площа буде зростати в напрямку цієї перспективи 

- зазначив Висоцький.

Нагадаємо

Раніше Мінагрополітики повідомляло, що з 10 березня 2025 року в Україні запускають електронну систему "єКоноплі". За словами міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, система створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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