В этом году в Украине ожидается рост посевов технической конопли - Минагрополитики

В этом году ожидается, что в Украине значительно возрастет площадь посевов технической конопли. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Высоцкого, в 2025 году в Украине полностью дерегулировано выращивание промышленной конопли, которая используется в легкой промышленности, производстве строительных материалов и других секторах. Речь идет именно о технической конопле, а не медицинском каннабисе.

…каждый желающий может сеять, подавая информацию в реестр ("еКонопля" - ред.). Мы ожидаем, что это приведет к росту. В прошлые годы сеялись в пределах 2 тысяч га максимум. В этом году может быть 3, 4 и 5. Посев будет в мае активный, но мы видим активность: уже 20 субъектов зарегистрировалось в этом реестре. Так здесь есть четкий тренд, что будет расти. Точно будет больше, чем в прошлом году, и мы ожидаем, что площадь будет расти в направлении этой перспективы - отметил Высоцкий.

Напомним

Ранее Минагрополитики сообщало, что с 10 марта 2025 года в Украине запускают электронную систему "еКонопли". По словам министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля, система создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и вернуть Украине лидерство в сфере промышленных конопель.