Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

Сер Пол Маккартні, Ед Ширан, Елтон Джон та Мік Джаггер - одні з небагатьох музикантів, які увійшли до списку The Sunday Times 2025, який цього року знову підтвердив тенденцію - кількість заможних британців у Сполученому Королівстві зменшується.

Передає УНН із посиланням на The Independent.

Деталі

Газета The Sunday Times оновила рейтинг найбагатших жителів Великої Британії, що включає як британських підданих, так і людей, які проживають у королівстві. Як зазначається, загальна кількість мільярдерів у Великій Британії скоротилася:

Зі 165 у 2024 році - до 156 цього року. Це є найбільшим падінням за 37-річну історію списку. Варто додати, що відповідна тенденція спостерігається вже третій рік поспіль.

Зазначається, що нові постаті у рейтингу - саме у секторах технологій та цифрових розваг.

Список 40 найбагатших людей Великої Битанії віком до 40 років

Наймолодшою ​​учасницею списку британців "40 до 40", згідно з щорічним рейтингом найбагатших людей Великої Британії, стала Поп-зірка Дуа Ліпа (Dua Lipa).

З оціночним статком у 115 мільйонів фунтів стерлінгів (137 мільйонів євро) англо-албанська співачка, чий альбом "Radical Optimism" очолив британські чарти, посідає 34-те місце в цьому окремому списку.

До топ-40 також увійшли співачка Адель (170 мільйонів фунтів стерлінгів), футболіст Гаррі Кейн (100 мільйонів фунтів стерлінгів), актор Деніел Редкліфф (100 мільйонів фунтів стерлінгів).

Пол Маккартні, Ед Ширан, Елтон Джон та Мік Джаггер – одні з небагатьох музикантів, що представлені у загальному рейтингу найбагатших британців.

Найбагатшим музикантом у списку є 82-річний сер Пол Маккартні, який посів 151-ше місце з оцінкою статків у 1,025 млрд фунтів стерлінгів.

Статки одного з засновників легендарного гурту "Бітлз" зросли на 25 млн фунтів стерлінгів порівняно з минулорічними підрахунками. Минулого року Маккартні став першим в історії Великої Британії музикантом-мільярдером зі статками в 1 млрд фунтів стерлінгів.

Сер Елтон Джон піднявся з 291 на 283 позицію в цьогорічному списку зі статками у 475 мільйонів фунтів стерлінгів. Видатний співак, піаніст і композитор примножив статок за рік на 5 мільйонів фунтів.

Колеги по гурту Rolling Stones сер Мік Джаггер і Кіт Річардс поділили 295-те місце, маючи однакові статки у розмірі 440 мільйонів фунтів стерлінгів кожен.

Ед Ширан, - новачок у щорічному списку. Володар численних музичних нагород, зокрема премій Grammy Awards і Brit Awards посів 333-тє місце із загальною статком у 370 мільйонів фунтів стерлінгів.

Хто очолює рейтинг The Sunday Times 2025

Гопі Хіндуджа та його родина четвертий рік поспіль очолюють список найбагатших британців Великої Британії за версією Sunday Times. Ідеться про статки, що оцінюються в 35,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Окрім сім'ї Хіндуджа, до рейтингу також увійшли відомі імена:

Девід і Саймон Рубен з родиною: друге місце з 26,87 мільярдами фунтів стерлінгів, завдяки своїм успіхам у сфері нерухомості та технологій через конгломерат Reuben Brothers.

Сер Леонард Блаватник:

Британо-американський бізнесмен українського походження, на третьому місці з 25,73 млрд фунтів стерлінгів.

Статки Блаватника збільшилися після придбання компанії Warner Music, яку він розмістив на фондовій біржі у 2020 році. Але з лютого 2025 року вартість компанії впала на 20%.

Сер Джеймс Дайсон з родиною. Відомий винахідник безмішкового пилососа Cyclone, який також володіє розкішною нерухомістю в Лондоні та є акціонером Queen's Park Rangers, посідає четверте місце зі статками 20,8 млрд фунтів стерлінгів.

Джон Фредріксен.

Норвезький магнат з інвестиціями в судноплавство, рибництво та буріння, статки якого оцінюються в 13,68 мільярда доларів.

Нагадаємо

500 найбагатших людей світу втратили $108 млрд через падіння акцій технологічних компаній. Найбільших втрат зазнали Ларрі Еллісон ($27,6 млрд) та Дженсен Хуанг ($20,8 млрд) через китайський ШІ-стартап DeepSeek.