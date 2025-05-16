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Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Sunday Times обновил список самых богатых жителей Британии. Дуа Липа, с оценочным состоянием в 115 миллионов фунтов стерлингов, стала самой молодой участницей отдельного рейтинга "в возрасте до 40 лет".

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

Сэр Пол Маккартни, Эд Ширан, Элтон Джон и Мик Джаггер - одни из немногих музыкантов, которые вошли в список The Sunday Times 2025, который в этом году снова подтвердил тенденцию - количество состоятельных британцев в Соединенном Королевстве уменьшается.

Передает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Газета The Sunday Times обновила рейтинг самых богатых жителей Великобритании, который включает как британских подданных, так и людей, проживающих в королевстве. Как отмечается, общее количество миллиардеров в Великобритании сократилось:

Со 165 в 2024 году - до 156 в этом году. Это является крупнейшим падением за 37-летнюю историю списка. Стоит добавить, что соответствующая тенденция наблюдается уже третий год подряд.

Отмечается, что новые фигуры в рейтинге - именно в секторах технологий и цифровых развлечений.

Список 40 самых богатых людей Великобритании в возрасте до 40 лет

Самой молодой участницей списка британцев "40 до 40", согласно ежегодному рейтингу самых богатых людей Великобритании, стала Поп-звезда Дуа Липа (Dua Lipa).

С оценочным состоянием в 115 миллионов фунтов стерлингов (137 миллионов евро) англо-албанская певица, чей альбом "Radical Optimism" возглавил британские чарты, занимает 34-е место в этом отдельном списке.

В топ-40 также вошли певица Адель (170 миллионов фунтов стерлингов), футболист Гарри Кейн (100 миллионов фунтов стерлингов), актер Дэниел Рэдклифф (100 миллионов фунтов стерлингов).

Пол Маккартни, Эд Ширан, Элтон Джон и Мик Джаггер – одни из немногих музыкантов, представленных в общем рейтинге самых богатых британцев.

Самым богатым музыкантом в списке является 82-летний сэр Пол Маккартни, который занял 151-е место с оценкой состояния в 1,025 млрд фунтов стерлингов.

Состояние одного из основателей легендарной группы "Битлз" выросло на 25 млн фунтов стерлингов по сравнению с прошлогодними подсчетами. В прошлом году Маккартни стал первым в истории Великобритании музыкантом-миллиардером с состоянием в 1 млрд фунтов стерлингов.

Сэр Элтон Джон поднялся с 291 на 283 позицию в этом году в списке с состоянием в 475 миллионов фунтов стерлингов. Выдающийся певец, пианист и композитор приумножил состояние за год на 5 миллионов фунтов.

Коллеги по группе Rolling Stones сэр Мик Джаггер и Кит Ричардс поделили 295-е место, имея одинаковые состояния в размере 440 миллионов фунтов стерлингов каждый.

Эд Ширан, - новичок в ежегодном списке. Обладатель многочисленных музыкальных наград, в частности премий Grammy Awards и Brit Awards занял 333-е место с общим состоянием в 370 миллионов фунтов стерлингов.

Кто возглавляет рейтинг The Sunday Times 2025

Гопи Хиндуджа и его семья четвертый год подряд возглавляют список самых богатых британцев Великобритании по версии Sunday Times. Речь идет о состоянии, оцениваемом в 35,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме семьи Хиндуджа, в рейтинг также вошли известные имена:

Дэвид и Саймон Рубен с семьей: второе место с 26,87 миллиардами фунтов стерлингов, благодаря своим успехам в сфере недвижимости и технологий через конгломерат Reuben Brothers.

Сэр Леонард Блаватник:

Британо-американский бизнесмен украинского происхождения, на третьем месте с 25,73 млрд фунтов стерлингов.

Состояние Блаватника увеличилось после приобретения компании Warner Music, которую он разместил на фондовой бирже в 2020 году. Но с февраля 2025 года стоимость компании упала на 20%.

Сэр Джеймс Дайсон с семьей. Известный изобретатель безмешкового пылесоса Cyclone, который также владеет роскошной недвижимостью в Лондоне и является акционером Queen's Park Rangers, занимает четвертое место с состоянием 20,8 млрд фунтов стерлингов.

Джон Фредриксен.

Норвежский магнат с инвестициями в судоходство, рыбоводство и бурение, состояние которого оценивается в 13,68 миллиарда долларов.

Напомним

500 самых богатых людей мира потеряли $108 млрд из-за падения акций технологических компаний. Наибольшие потери понесли Ларри Эллисон ($27,6 млрд) и Дженсен Хуанг ($20,8 млрд) из-за китайского ИИ-стартапа DeepSeek.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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