Сибіга підбив підсумки зустрічі в Стамбулі: план путіна зазнав поразки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував переговори між українською та російською делегаціями, що відбулися 16 травня у Стамбулі, наголосивши, що зустріч не може бути виправданням для зменшення міжнародного тиску на державу-агресора. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-сторінку глави МЗС.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговори між представниками росії та України у Стамбулі стали доказом того, що "тиск на росію потрібен".

Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен - йдеться у дописі міністра закордонних справ України.

За словами Андрія Сибіги, якщо "відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше", вдалося досягти ключового гуманітарного результату - домовленості про обмін 1000 українських полонених.

1000 наших людей — вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс - зазначив очільник МЗС.

Він також наголосив, що делегація рф не мала достатніх повноважень для обговорення припинення вогню, що свідчить про небажання кремля шукати реальні мирні рішення.

Андрій Сибіга розкритикував спробу російського диктатора володимира путіна представити стамбульську зустріч як продовження переговорів 2022 року, підкресливши, що ситуація кардинально змінилася, а нинішня дипломатична динаміка - це новий етап.

Очільник МЗС акцентував на важливості участі США в мирному процесі, підкресливши роль президента Дональда Трампа у створенні умов для подальших дипломатичних ініціатив.

Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне - повідомив Андрій Сибіга.

Глава МЗС закликав володимира путіна припинити уникати прямої зустрічі з Володимиром Зеленським, адже саме на найвищому рівні можуть бути ухвалені стратегічні рішення. Він також підтвердив, що Україна розраховує на продовження міжнародної підтримки й рішучу реакцію з боку союзників у разі чергових спроб кремля зірвати мирні зусилля.

Ну і в цьому контексті - зустріч лідерів, продовжимо працювати, тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого Президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч - написав Андрій Сибіга.

"Президент України Володимир Зеленський за ці тижні зробив дуже правильні, продумані кроки заради досягнення інтересів України. Про це нам сьогодні прямо сказати всі наші партнери. Наша команда продовжує працювати", - додав Міністр закордонних справ України.

Нагадаємо

У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.

Під час перемовин росія висунула вимоги щодо нейтрального статусу України, відмови від репарацій та визнання російських територій. Також вимагала припинення вогню.

Сибіга у Стамбулі: росії потрібно довести, що вона налаштована серйозно