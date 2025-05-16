Сибіга у Стамбулі: росії потрібно довести, що вона налаштована серйозно

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки
Ексклюзив
13:06 • 1796 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки

11:56 • 11022 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

09:33 • 45602 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 47434 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

08:43 • 51348 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 152705 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 169602 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 148734 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 182756 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 153056 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
92%
749мм
Популярнi новини

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

16 травня, 03:59 • 132501 перегляди

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

16 травня, 06:30 • 37582 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 54767 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

07:49 • 71421 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 31833 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 238114 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 229834 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 291577 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 354949 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 408690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Хакан Фідан

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Київ

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 32463 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 55375 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 75454 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 113156 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 138267 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Сибіга у Стамбулі: росії потрібно довести, що вона налаштована серйозно

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Андрій Сибіга заявив, що Україна готова працювати заради миру, а росія повинна довести серйозність намірів. Єрмак наголосив на повному припиненні вогню.

Сибіга у Стамбулі: росії потрібно довести, що вона налаштована серйозно

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Стамбулі, де проходять українсько-російські мирні переговори - перші за понад три роки, - заявив, що Україна готова працювати заради миру, і росія, яка зіткнулася з моментом, коли їй потрібно довести, що вона налаштована серйозно, повинна показати, що вона також готова, пише УНН.

Деталі

Сибіга повідомив про "скоординовані позиції в цей важливий дипломатичний день вирішального тижня для мирних зусиль" за підсумками тристоронніх переговорів делегацій України, США та Туреччини. "Ми на одному боці щодо необхідності швидкого просування мирного процесу", - зазначив голова МЗС.

"Ми поінформували наших колег, що Президент України Володимир Зеленський відправив українську делегацію до Стамбула з метою реального просування миру, наділивши її відповідними мандатами та намірами", - зазначив міністр.

росія зіткнулася з моментом, коли їй потрібно довести, що вона налаштована серйозно. Потрібні конкретні рішення, перш за все - безумовне, повне та тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів. Україна готова працювати заради миру. росія повинна показати, що вона також готова

- наголосив Сибіга.

Своєю чергою, ще один учасник української делегації на переговорах у Стамбулі, керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що на тристоронніх переговорах України, США та Туреччини "усі сторони підтвердили: війна має завершитися не черговими домовленостями, які росія потім порушить, а повним і безумовним припиненням вогню, яке стане основою для подальших рішень".

У Стамбулі Україна, Туреччина та США обговорили реальні механізми досягнення миру - ОП16.05.25, 14:30 • 1434 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.93
Bitcoin
$103,515.80
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.65
Золото
$3,180.06
Ethereum
$2,599.29