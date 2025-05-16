Сибіга у Стамбулі: росії потрібно довести, що вона налаштована серйозно
Київ • УНН
Андрій Сибіга заявив, що Україна готова працювати заради миру, а росія повинна довести серйозність намірів. Єрмак наголосив на повному припиненні вогню.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Стамбулі, де проходять українсько-російські мирні переговори - перші за понад три роки, - заявив, що Україна готова працювати заради миру, і росія, яка зіткнулася з моментом, коли їй потрібно довести, що вона налаштована серйозно, повинна показати, що вона також готова, пише УНН.
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Сибіга повідомив про "скоординовані позиції в цей важливий дипломатичний день вирішального тижня для мирних зусиль" за підсумками тристоронніх переговорів делегацій України, США та Туреччини. "Ми на одному боці щодо необхідності швидкого просування мирного процесу", - зазначив голова МЗС.
"Ми поінформували наших колег, що Президент України Володимир Зеленський відправив українську делегацію до Стамбула з метою реального просування миру, наділивши її відповідними мандатами та намірами", - зазначив міністр.
росія зіткнулася з моментом, коли їй потрібно довести, що вона налаштована серйозно. Потрібні конкретні рішення, перш за все - безумовне, повне та тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів. Україна готова працювати заради миру. росія повинна показати, що вона також готова
Своєю чергою, ще один учасник української делегації на переговорах у Стамбулі, керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що на тристоронніх переговорах України, США та Туреччини "усі сторони підтвердили: війна має завершитися не черговими домовленостями, які росія потім порушить, а повним і безумовним припиненням вогню, яке стане основою для подальших рішень".
У Стамбулі Україна, Туреччина та США обговорили реальні механізми досягнення миру - ОП16.05.25, 14:30 • 1434 перегляди