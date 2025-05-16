Сибига в Стамбуле: россии нужно доказать, что она настроена серьезно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Стамбуле, где проходят украино-российские мирные переговоры - первые за более чем три года, - заявил, что Украина готова работать ради мира, и россия, столкнувшаяся с моментом, когда ей нужно доказать, что она настроена серьезно, должна показать, что она тоже готова, пишет УНН.

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Сибига сообщил о "скоординированных позициях в этот важный дипломатический день решающей недели для мирных усилий" по итогам трехсторонних переговоров делегаций Украины, США и Турции. "Мы на одной стороне относительно необходимости быстрого продвижения мирного процесса", - отметил глава МИД.

"Мы проинформировали наших коллег, что Президент Украины Владимир Зеленский отправил украинскую делегацию в Стамбул с целью реального продвижения мира, наделив ее соответствующими мандатами и намерениями", - отметил министр.

россия столкнулась с моментом, когда ей нужно доказать, что она настроена серьезно. Нужны конкретные решения, прежде всего - безусловное, полное и длительное прекращение огня как минимум на 30 дней. Украина готова работать ради мира. россия должна показать, что она также готова - подчеркнул Сибига.

В свою очередь, еще один участник украинской делегации на переговорах в Стамбуле, руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что на трехсторонних переговорах Украины, США и Турции "все стороны подтвердили: война должна завершиться не очередными договоренностями, которые россия потом нарушит, а полным и безусловным прекращением огня, которое станет основой для дальнейших решений".

В Стамбуле Украина, Турция и США обсудили реальные механизмы достижения мира - ОП