Сибига подвел итоги встречи в Стамбуле: план путина потерпел поражение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подвел итоги переговоров между украинской и российской делегациями, состоявшихся 16 мая в Стамбуле, подчеркнув, что встреча не может быть оправданием для уменьшения международного давления на государство-агрессора. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы МИД.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры между представителями россии и Украины в Стамбуле стали доказательством того, что "давление на россию нужно".

Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Для того, чтобы Россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктива. Будем в дальнейшем убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Напротив, она является свидетельством, почему оно нужно - говорится в заметке министра иностранных дел Украины.

По словам Андрея Сибиги, если "отодвинуть в сторону все российские нелепицы, псевдоисторические заявления, провокации и прочее", удалось достичь ключевого гуманитарного результата - договоренности об обмене 1000 украинских пленных.

1000 наших людей - удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл - отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что делегация рф не имела достаточных полномочий для обсуждения прекращения огня, что свидетельствует о нежелании кремля искать реальные мирные решения.

Андрей Сибига раскритиковал попытку российского диктатора владимира путина представить стамбульскую встречу как продолжение переговоров 2022 года, подчеркнув, что ситуация кардинально изменилась, а нынешняя дипломатическая динамика - это новый этап.

Глава МИД акцентировал на важности участия США в мирном процессе, подчеркнув роль президента Дональда Трампа в создании условий для дальнейших дипломатических инициатив.

Украина продолжит держаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добавляться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное - сообщил Андрей Сибига.

Глава МИД призвал владимира путина прекратить избегать прямой встречи с Владимиром Зеленским, ведь именно на самом высоком уровне могут быть приняты стратегические решения. Он также подтвердил, что Украина рассчитывает на продолжение международной поддержки и решительную реакцию со стороны союзников в случае очередных попыток кремля сорвать мирные усилия.

Ну и в этом контексте - встреча лидеров, продолжим работать, давить, ведь в России решение принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего Президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу - написал Андрей Сибига.

"Президент Украины Владимир Зеленский за эти недели сделал очень правильные, продуманные шаги ради достижения интересов Украины. Об этом нам сегодня прямо сказать все наши партнеры. Наша команда продолжает работать", - добавил Министр иностранных дел Украины.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились через около два часа от начала.

Во время переговоров россия выдвинула требования относительно нейтрального статуса Украины, отказа от репараций и признания российских территорий. Также требовала прекращения огня.

Сибига в Стамбуле: россии нужно доказать, что она настроена серьезно