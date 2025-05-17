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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59 • 87562 перегляди

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Сибіга обговорив з Каллас підсумки переговорів у Туреччині: Ми погодилися, що тиск на рф необхідно посилити

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував Каю Каллас про результати дипломатичних контактів у Туреччині. Сторони погодились посилити тиск на москву.

Сибіга обговорив з Каллас підсумки переговорів у Туреччині: Ми погодилися, що тиск на рф необхідно посилити

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас. Про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив високій представниці ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Каї Каллас про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів.

Я поговорив з Каєю Каллас, щоб повідомити їй про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Ми погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування мирних зусиль

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував переговори між українською та російською делегаціями, що відбулися 16 травня у Стамбулі, наголосивши, що зустріч не може бути виправданням для зменшення міжнародного тиску на державу-агресора.

П'ять пунктів: ЗМІ розкрили російські вимоги озвучені Мединським у Стамбулі 17.05.25, 00:19 • 1034 перегляди

Віта Зеленецька

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