Сибіга обговорив з Каллас підсумки переговорів у Туреччині: Ми погодилися, що тиск на рф необхідно посилити
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував Каю Каллас про результати дипломатичних контактів у Туреччині. Сторони погодились посилити тиск на москву.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас. Про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.
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Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив високій представниці ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Каї Каллас про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів.
Я поговорив з Каєю Каллас, щоб повідомити їй про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Ми погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування мирних зусиль
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував переговори між українською та російською делегаціями, що відбулися 16 травня у Стамбулі, наголосивши, що зустріч не може бути виправданням для зменшення міжнародного тиску на державу-агресора.
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