Сибіга обговорив з Каллас підсумки переговорів у Туреччині: Ми погодилися, що тиск на рф необхідно посилити

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас. Про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

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Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив високій представниці ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Каї Каллас про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів.

Я поговорив з Каєю Каллас, щоб повідомити їй про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Ми погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування мирних зусиль - йдеться у дописі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував переговори між українською та російською делегаціями, що відбулися 16 травня у Стамбулі, наголосивши, що зустріч не може бути виправданням для зменшення міжнародного тиску на державу-агресора.

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