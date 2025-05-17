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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
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Сибига обсудил с Каллас итоги переговоров в Турции: Мы согласились, что давление на рф необходимо усилить

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал Каю Каллас о результатах дипломатических контактов в Турции. Стороны согласились усилить давление на москву.

Сибига обсудил с Каллас итоги переговоров в Турции: Мы согласились, что давление на рф необходимо усилить

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Кайей Каллас. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил высокому представителю ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кае Каллас о результатах интенсивных дипломатических контактов в Турции в течение последних дней.

Я поговорил с Каей Каллас, чтобы сообщить ей о результатах интенсивных дипломатических контактов в Турции в течение последних дней и встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле. Мы согласились, что давление на Москву необходимо усилить для достижения полного и прочного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мирных усилий

- говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подытожил переговоры между украинской и российской делегациями, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, подчеркнув, что встреча не может быть оправданием для уменьшения международного давления на государство-агрессора.

Пять пунктов: СМИ раскрыли российские требования, озвученные Мединским в Стамбуле17.05.25, 00:19 • 894 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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